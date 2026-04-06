Трамп пригрозил Ирану "худшим", чем разрушенные мосты и электростанции

Президент США Дональд Трамп в понедельник усилил свои угрозы в адрес Ирана, заявив, что у него есть даже худшие варианты действий, чем ранее озвученные угрозы бомбардировать электростанции и мосты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Трамп сказал об этом журналистам, общаясь с ними во время пасхального мероприятия в Белом доме.

"У них (у Ирана. – Ред.) не будет мостов, у них не будет электростанций, у них не будет ничего. Я не буду продолжать, потому что есть другие вещи, хуже этих двух", – заявил американский президент журналистам.

Последние угрозы Ирану Трамп изложил в посте с использованием нецензурной лексики в воскресенье. Трамп потребовал, чтобы Иран полностью открыл Ормузский пролив до вторника, в противном случае этот день, по его словам, станет для Ирана "днем электростанций и мостов".

"Откройте этот чертов пролив, безумные негодяи, иначе окажетесь в аду – берегитесь!" – написал тогда глава Белого дома.

В понедельник Трамп также объяснил, что использовал нецензурную лексику лишь для того, "чтобы донести свою мысль".

Трамп также назвал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном "важным шагом", но отметил, что оно является недостаточным.