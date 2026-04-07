Віцепрезидент США вирушає до Угорщини, щоб підтримати Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок, 7 квітня, вирушив до Угорщини, аби підтримати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише Reuters.

За даними співрозмовників агентства в угорському уряді, під час дводенного візиту, що відбудеться за кілька днів до парламентських виборів 12 квітня, Венс зустрінеться з Орбаном і разом з ним візьме участь у передвиборчому мітингу.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч зі своїм добрим другом Віктором, і ми обговоримо низку питань, пов'язаних з відносинами між США та Угорщиною", – сказав віцепрезидент США журналістам перед відльотом до Угорщини.

Він також зазначив, що будуть обговорені відносини з Європою та Україною.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.

А у ЄС обговорюють варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.

