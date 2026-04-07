Вице-президент США отправляется в Венгрию, чтобы поддержать Орбана

Вице-президент США Джей Ди Венс во вторник, 7 апреля, отправился в Венгрию, чтобы поддержать предвыборную кампанию премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным собеседников агентства в венгерском правительстве, во время двухдневного визита, который состоится за несколько дней до парламентских выборов 12 апреля, Венс встретится с Орбаном и вместе с ним примет участие в предвыборном митинге.

"Я с нетерпением жду встречи со своим хорошим другом Виктором, и мы обсудим ряд вопросов, связанных с отношениями между США и Венгрией", – сказал вице-президент США журналистам перед вылетом в Венгрию.

Он также отметил, что будут обсуждаться отношения с Европой и Украиной.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.

А в ЕС обсуждают варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.

Читайте подробнее о том, как события последней недели улучшили шансы оппозиции на выборах: Как история о "предательстве", репрессиях и деньгах из России перевернула Венгрию.