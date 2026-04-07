Politico: США розширюють список цілей в Ірані, щоб уникнути звинувачень у воєнних злочинах

Міністерство оборони США переглядає список потенційних цілей в Ірані, включивши до нього ті, що використовуються одночасно і цивільними, і військовими, щоб обійти звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За словами двох представників Пентагону, військові планувальники переглядають список потенційних цілей для ударів, оскільки в Ірані закінчуються стратегічно важливі об’єкти, які залишилися неатакованими США та Ізраїлем.

Зазначається, що адміністрація Дональда Трампа опинилася у скрутному становищі через обмежену кількість варіантів тиску на Іран. Потенційна наземна операція є непопулярною ідеєю серед громадськості США, а удари по цивільній інфраструктурі вважатимуться воєнними злочинами.

Тому у Пентагоні розглядають енергетичні об’єкти, які постачають паливо та електроенергію як цивільному населенню, так і військовим Ірану. Подвійне використання робить їх легітимними цілями, заявили посадовці.

Невизначеність залишається щодо того, де провести межу між військовими та цивільними об'єктами, такими як опріснювальні установки, які можна вважати законними цілями, оскільки військові також використовують прісну воду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану знищити ключові мости та електростанції, якщо Тегеран не відкриє для судноплавства Ормузьку протоку. Крайній термін для Тегерану – вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Також Трамп заявляв, що не турбується, що такі удари США по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

За даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції про паузу у бойових діях, в рамках якої він мав би розблокувати Ормузьку протоку.