Politico: США расширяют список целей в Иране, чтобы избежать обвинений в военных преступлениях

Министерство обороны США пересматривает список потенциальных целей в Иране, включив в него объекты, используемые как гражданскими, так и военными, чтобы избежать обвинений в совершении военных преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам двух представителей Пентагона, военные планировщики пересматривают список потенциальных целей для ударов, поскольку в Иране заканчиваются стратегически важные объекты, которые остались неатакованными США и Израилем.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа оказалась в затруднительном положении из-за ограниченного количества вариантов давления на Иран. Потенциальная наземная операция является непопулярной идеей среди общественности США, а удары по гражданской инфраструктуре будут считаться военными преступлениями.

Поэтому в Пентагоне рассматривают энергетические объекты, которые поставляют топливо и электроэнергию как гражданскому населению, так и военным Ирана. Двойное использование делает их легитимными целями, заявили чиновники.

Остается неопределенность с тем, где провести границу между военными и гражданскими объектами, такими как опреснительные установки, которые можно считать законными целями, поскольку военные также используют пресную воду.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожить ключевые мосты и электростанции, если Тегеран не откроет для судоходства Ормузский пролив. Крайний срок для Тегерана – вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Также Трамп заявлял, что не беспокоится о том, что такие удары США по гражданской инфраструктуре могут квалифицироваться как военные преступления.

По данным Reuters, Иран отказался от предложения о перерыве в боевых действиях, в рамках которого он должен был бы разблокировать Ормузский пролив.