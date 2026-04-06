ЗМІ: Іран не погодився відкрити Ормузьку протоку в обмін на припинення вогню

Іран відмовився від пропозиції Пакистану щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення бойових дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Іранський високопосадовець заявив агенції, що Іран отримав мирну пропозицію від Пакистану і розглядає її, однак відмовляється відкривати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове перемир’я.

Він додав, що Тегеран не сприйматиме жодних термінів та тиску щодо укладання угоди. В Ірані також переконані, що США не готові до постійного припинення вогню, додало джерело.

Так Тегеран відреагував на рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди від Пакистану, який протягом ночі на понеділок передав його також Сполученим Штатам. Ісламабад очікує, що деталі домовленостей узгодять 6 квітня. План передбачає негайне припинення вогню та відкриття Ормузької протоки, а також подальше укладення всеосяжної угоди протягом 15-20 днів.

Нагадаємо, 5 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вечора вівторка.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.