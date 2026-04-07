У Франції впевнені, що Брюссель знайде гроші для Києва, якщо Орбан не розблокує 90 млрд у квітні

У Франції впевнені, що навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до кінця квітня не розблокує надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, Європейська комісія знайде можливість надати Києву необхідні кошти з інших джерел.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу Franceinfo вранці у вівторок, 7 березня.

Франція переконана, що Європейська комісія надасть Україні фінансову допомогу, навіть якщо Орбан не зніме вето на позику в 90 млрд у квітні 2026 року.

"Незалежно від того, чи буде ця перемога здобута, чи ні (йдеться про можливу перемогу Орбана на виборах 12 квітня. – "ЄП), я знаю, що Європейська комісія буде готова, якщо до кінця квітня робота (щодо надання кредиту Україні. – "ЄП") не буде завершена, дати можливість Україні отримати в розпорядження необхідні ліквідні кошти", – заявив Барро.

Він додав, що також впевнений, що рано чи пізно Україна отримає обіцяні Європейським Союзом 90 млрд євро.

"Я бажаю, щоб цей кредит у розмірі 90 мільярдів євро був остаточно фіналізований. Я знаю, що це буде, я маю в цьому абсолютне переконання", – наголосив міністр закордонних справ Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", попри заклики президента України Володимира Зеленського до альтернативних варіантів з виділення європейського кредиту на 90 млрд євро, заблокованого Угорщиною, у ЄС станом на зараз немає такого "плану Б".

Варто звернути увагу, що нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за те, щоб рішення у Європейському Союзі ухвалювалися за принципом кваліфікованої більшості замість одностайного голосування через блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

