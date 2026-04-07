Во Франции уверены: Брюссель найдет деньги для Киева, если Орбан не разблокирует 90 млрд в апреле

Во Франции уверены, что даже если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до конца апреля не разблокирует предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро, Европейская комиссия найдет возможность предоставить Украине необходимые средства из других источников.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала Franceinfo утром во вторник, 7 марта.

"Независимо от того, будет ли эта победа одержана или нет (речь идет о возможной победе Орбана на выборах 12 апреля. – "ЕП), я знаю, что Европейская комиссия будет готова, если до конца апреля работа (по предоставлению кредита Украине. – „ЕП") не будет завершена, дать возможность Украине получить в распоряжение необходимые ликвидные средства", – заявил Барро.

Он добавил, что также уверен, что рано или поздно Украина получит обещанные Европейским Союзом 90 млрд евро.

"Я желаю, чтобы этот кредит в размере 90 миллиардов евро был окончательно финализирован. Я знаю, что это будет, я в этом абсолютно убежден", – подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Как сообщала "Европейская правда", несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альтернативным вариантам по выделению европейского кредита на 90 млрд евро, заблокированного Венгрией, в ЕС по состоянию на сейчас нет такого "плана Б".

Стоит обратить внимание, что недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за то, чтобы решения в Европейском Союзе принимались по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования из-за блокирования Венгрией многочисленных инициатив по Украине.

