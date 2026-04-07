ЗМІ: Угорщина укладе угоду про купівлю нафти у США

Угорщина планує укласти угоду про закупівлю нафти у США під час візиту до Будапешта американського віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це агентству Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, угорська енергетична компанія MOL Nyrt. погодиться придбати 500 тисяч тонн нафти на суму приблизно $500 млн. Інших подробиць наразі немає.

Очікується, що про угоду буде оголошено під час пресконференції віцепрезидента з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Як відомо, 7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув з офіційним візитом до столиці Угорщини.

Його візит відбувається за кілька днів до парламентських виборів в країні, які можуть покласти край 16-річному прем’єрству Орбана.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.

На тлі візиту Венса до Будапешта лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав політиків з усього світу не втручатися у парламентські вибори в Угорщині.