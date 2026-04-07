СМИ: Венгрия заключит соглашение о покупке нефти у США

Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти в США во время визита в Будапешт американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. согласует покупку 500 тысяч тонн нефти на сумму примерно $500 млн. Других подробностей пока нет.

Ожидается, что о сделке будет объявлено во время пресс-конференции вице-президента с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как известно, 7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Его визит происходит за несколько дней до парламентских выборов в стране, которые могут положить край 16-летнему премьерству Орбана.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Вэнса в Будапешт имеет целью поддержать партию Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.

На фоне визита Вэнса в Будапешт лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал политиков со всего мира не вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии.