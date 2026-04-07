Лідер угорської опозиції закликає не втручатися у вибори на тлі візиту віцепрезидента США 

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр на тлі візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта закликав політиків з усього світу не втручатися у парламентські вибори в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр сказав у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Політик заявив, що жодній країні не можна втручатися у виборчий процес в Угорщині, натякаючи на візит американського віцепрезидента, який вирушив до Будапешта для підтримки угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Звертаючись до інших держав із закликом не втручатися у вибори, Мадяр також згадав Україну.

"Я наполегливо закликаю учасників міжнародної політики, від України до Сербії, від Росії до Америки, не намагатися втручатися у вибори в Угорщині. Ми не є полігоном для експериментів, ми не є ареною геополітичних ігор, це наша батьківщина, долю якої вирішуватимуть угорські громадяни", – заявив він.

Лідер "Тиси" також звернувся до віцепрезидента США із проханням не намагатися домовитися з Орбаном про відправлення угорських військових на Близький Схід.

"Я з повагою прошу американського віцепрезидента, який приїжджає до Угорщини, якщо він вже агітує за Віктора Орбана, то угорський народ не повинен за це платити. Що б вони не домовилися або не домовилися раніше, уряд "Тиси", який буде сформовано 12 квітня, не дозволить відправляти угорських солдатів до Ірану, так само як ми не відправлятимемо солдатів до Чаду чи на будь-який військовий конфлікт", – заявив політик.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.

Також писали, що в ЄС обговорюють варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.

