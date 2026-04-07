Віцепрезидент США прибув до Будапешта

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув з офіційним візитом до столиці Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 24hu.

Американського віцепрезидента разом з дружиною у Будапешті зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

У відеозвернені у Facebook очільник МЗС називає візит Венса ознакою початку "золотої доби" у відносинах між Будапештом та Вашингтоном.

Зазначимо, що Венс став першим віцепрезидентом США, який відвідав Угорщину.

Візит американського високопосадовця відбувається за кілька днів до парламентських виборів в країні, які можуть покласти край 16-річному прем’єрству Віктора Орбана.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.

На тлі візиту Венса до Будапешта лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав політиків з усього світу не втручатися у парламентські вибори в Угорщині.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах.

Тим часом останні опитування свідчать, що розрив між опозиційною партією "Тиса" та партією Орбана "Фідес" продовжує зростати.