У Брюсселі відповіли Росії на погрози: "напад на державу-члена – це напад на ЄС в цілому"

Якщо Росія нападе на будь-яку державу-члена Європейського Союзу, це буде означати напад на весь Євросоюз.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Тома Реньє у вівторок, 7 квітня.

Він відповідав на питання щодо погроз Росії у бік держав Балтії за надання Україні неба для ударів по території Росії.

"Напад на одну з наших держав-членів – це напад на ЄС у цілому", – заявив Реньє.

Також речник повідомив, що у Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" щодо погроз з боку РФ балтійським державам.

Тома Реньє нагадав про чотири флагманські ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких – ініціатива із захисту від дронів та ініціатива "Повітряний щит", які на сьогодні є пріоритетними для Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", Росія погрожує країнам Балтії за нібито надання неба для українських ударів по її території.

Тим часом глава МЗС Литви закликав посилити українську ППО після великодніх атак Росії.

Напередодні міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в контексті чергового удару РФ також закликала посилити підтримку України, а також тиск на Росію.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна теж закликав посилити санкції проти Росії.