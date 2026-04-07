Если Россия нападет на любого члена Европейского Союза, это будет означать нападение на весь Евросоюз.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во вторник, 7 апреля.

Он отвечал на вопрос об угрозах России в сторону государств Балтии за предоставление Украине неба для ударов по территории России.

"Нападение на одно из наших государств-членов – это нападение на ЕС в целом", – заявил Ренье.

Также представитель сообщил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" относительно угроз со стороны РФ балтийским государствам.

Тома Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди них – инициатива по защите от дронов и инициатива "Воздушный щит", которые на сегодня являются приоритетными для Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", Россия угрожает странам Балтии за якобы предоставление неба для украинских ударов по ее территории.

Между тем, глава МИД Литвы призвал усилить украинскую ПВО после пасхальных атак России.

Накануне министр иностранных дел Латвии Байба Браже в контексте очередного удара РФ также призвала усилить поддержку Украины, а также давление на Россию.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна тоже призвал усилить санкции против России.