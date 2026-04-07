У Німеччині сперечаються щодо декриміналізації ухилення від оплати проїзду

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг поставила під сумнів доцільність збереження статусу кримінального правопорушення для ухилення від оплати проїзду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Хубіг зазначила, що існують вагомі аргументи на користь декриміналізації, посилаючись на навантаження, яке такі справи створюють для системи правосуддя.

За словами міністерки, люди, які не можуть дозволити собі квитки і потрапляють до в’язниці через заміну штрафу на позбавлення волі, можливо, не повинні перебувати у в’язниці.

Вона сказала, що сучасне кримінальне право вимагає переоцінки того, чи слід карати за ухилення від оплати проїзду.

Водночас з нею не погодився голова Федеральної поліції Німецького поліцейського союзу (GdP) Андреас Роскопф.

"Отримання послуг шляхом обману має залишатися кримінальним злочином", – сказав він.

Інакше, додав він, проїзд без квитка стане дрібним правопорушенням і стане дуже поширеним явищем.

"Ми ризикуємо, що багатьом людям просто буде байдуже, чи є у них квиток, чи ні", – сказав Роскопф.

Німецька асоціація адвокатів підтримала реформу, назвавши чинні правила соціально контрпродуктивними.

Речник асоціації Свен Валентовскі зазначив, що судові переслідування та тюремні терміни за ухилення від оплати проїзду обходяться платникам податків у близько 200 млн євро щорічно, непропорційно впливаючи на тих, хто не може дозволити собі квитки.

У більшості німецьких міст для входу в поїзд, трамвай або автобус не потрібно показувати або сканувати квиток. Дотримання правил забезпечується нерегулярними перевірками з боку кондукторів.

Незважаючи на такий м'який підхід, уряд оцінює, що лише 3–4 % поїздок здійснюють безбілетники.

Тим часом у Румунії починають узгоджувати пропозицію про підвищення вартості проїзду у міському транспорті столиці Бухареста одразу на 40%.

А Іспанія мала намір презентувати новий єдиний проїзний квиток, який можна буде використовувати без обмежень на більшості видів громадського транспорту незалежно від міста чи регіону за фіксовану ціну 60 євро на місяць.