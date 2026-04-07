В Германии обсуждают декриминализацию уклонения от оплаты проезда

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг поставила под сомнение целесообразность сохранения статуса уголовного правонарушения для уклонения от оплаты проезда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Хубиг отметила, что существуют веские аргументы в пользу декриминализации, сославшись на нагрузку, которую такие дела создают для системы правосудия.

По словам министра, люди, которые не могут позволить себе билеты и попадают в тюрьму из-за замены штрафа на лишение свободы, возможно, не должны находиться в тюрьме.

Она сказала, что современное уголовное право требует переоценки того, следует ли наказывать за уклонение от оплаты проезда.

В то же время с ней не согласился председатель Федеральной полиции Немецкого полицейского союза (GdP) Андреас Роскопф.

"Получение услуг обманным путем должно оставаться уголовным преступлением", – сказал он.

В противном случае, добавил он, проезд без билета станет мелким правонарушением и получит широкое распространение.

"Мы рискуем тем, что многим людям будет просто все равно, есть у них билет или нет", – сказал Роскопф.

Немецкая ассоциация адвокатов поддержала реформу, назвав действующие правила социально контрпродуктивными.

Пресс-секретарь ассоциации Свен Валентовски отметил, что судебные преследования и тюремные сроки за уклонение от оплаты проезда обходятся налогоплательщикам примерно в 200 млн евро ежегодно, непропорционально влияя на тех, кто не может позволить себе билеты.

В большинстве немецких городов для входа в поезд, трамвай или автобус не требуется показывать или сканировать билет. Соблюдение правил обеспечивается нерегулярными проверками со стороны кондукторов.

Несмотря на такой мягкий подход, правительство оценивает, что лишь 3–4 % поездок совершают безбилетники.

