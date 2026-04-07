Навроцький вимагає від уряду негайно оскаржити угоду ЄС із країнами Південної Америки

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує, що уряд оскаржить торговельну угоду Європейського Союзу з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР) у Суді ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Навроцький написав у листі до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Польський президент зазначив, що рішення Ради Європейського Союзу від 9 січня 2026 року, яке передбачає тимчасове застосування окремих положень торговельної угоди з країнами МЕРКОСУР, має серйозні наслідки.

Він наголосив, що "з великим занепокоєнням" сприйняв останню заяву Туска про те, що той не планує подавати від імені польського уряду скаргу щодо угоди з країнами МЕРКОСУ до Суду Європейського Союзу.

"У зв’язку з цим я закликаю вас вжити рішучих заходів, спрямованих на призупинення застосування зазначених положень, зокрема використати наявні правові інструменти в Суді Європейського Союзу. Польща має негайно подати скаргу до Суду Європейського Союзу разом із клопотанням про призупинення застосування цієї угоди", – переконаний Навроцький.

Він зазначив, що до листа додає готовий варіант скарги, яку потрібно лише подати до суду.

"Все готове. Залишилося лише діяти. Ми повинні використати всі шляхи та можливості, щоб зупинити угоду з МЕРКОСУР", – зазначив Навроцький.

В другій половині березня у Європейському Союзі завершили процедури щодо тимчасового застосування торговельної угоди з МЕРКОСУР.

