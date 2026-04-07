Навроцкий требует от правительства немедленно оспорить соглашение ЕС со странами Южной Америки

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает, что правительство оспорит торговое соглашение Европейского Союза со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР) в Суде ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий написал в письме премьер-министру Польши Дональду Туску.

Польский президент отметил, что решение Совета Европейского Союза от 9 января 2026 года, предусматривающее временное применение отдельных положений торгового соглашения со странами МЕРКОСУР, имеет серьезные последствия.

Он подчеркнул, что "с большой озабоченностью" воспринял последнее заявление Туска о том, что тот не планирует подавать от имени польского правительства жалобу относительно соглашения со странами МЕРКОСУР в Суд Европейского Союза.

"В связи с этим я призываю вас принять решительные меры, направленные на приостановку применения указанных положений, в частности использовать имеющиеся правовые инструменты в Суде Европейского Союза. Польша должна немедленно подать жалобу в Суд Европейского Союза вместе с ходатайством о приостановке применения этого соглашения", – убежден Навроцкий.

Он отметил, что к письму прилагает готовый вариант жалобы, которую нужно лишь подать в суд.

"Все готово. Осталось только действовать. Мы должны использовать все пути и возможности, чтобы остановить соглашение с МЕРКОСУР", – отметил Навроцкий.

Во второй половине марта в Европейском Союзе завершили процедуры по временному применению торгового соглашения с МЕРКОСУР.

