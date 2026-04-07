Орбан обещает снять "нефтяную блокаду" Украины, если выиграет выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если его партия "Фидес" выиграет выборы 12 апреля, то он сможет реализовать план принуждения Украины к возобновлению поставок российской нефти в Венгрию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан заявил во вторник на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который прибыл поддержать его перед выборами.

Орбан сказал, что правительство должно обеспечить венгерскую экономику и венгерских потребителей топливом и энергией, поэтому необходимо заставить украинцев возобновить работу нефтепровода "Дружба".

"У нас есть план, как это сделать. Мы фактически реализуем его шаг за шагом, и я убежден, что в конце этого процесса, после победы национальных сил на выборах здесь, в Венгрии, у украинцев не останется другого выбора, как снять эту блокаду, снова открыть нефтепровод, и Венгрия сможет просто вернуться к нормальному функционированию", – заявил венгерский премьер.

Он также выразил убеждение, что Украина умышленно не возобновляет поставки через "Дружбу", чтобы на выборах 12 апреля привести к власти проукраинское правительство.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

