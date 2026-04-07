Британія підтвердила, що не надасть США свої авіабази для атак на інфраструктуру Ірану

Уряд Великої Британії дав зрозуміти, що не дозволить США використовувати свої військові бази для ударів по іранських об’єктах енергетичної чи цивільної інфраструктури.

Про це заявив речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Том Веллс, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи у вівторок на запитання про погрозу Трампа бомбити іранські мости та електростанції, якщо Іран не погодиться знову відкрити Ормузьку протоку, Веллс вказав на позицію Великої Британії, висловлену ще в перші дні війни.

За його словами, ця позиція полягає в тому, що США можуть використовувати британські бази у Фейрфорді (графство Глостершир, Англія) та на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані лише для того, що уряд Британії називає "оборонними" місіями.

"Наші принципи були чіткими з найпершого дня. Наша позиція з цього питання не змінилася", – сказав Веллс.

Він відмовився відповідати на запитання, чи розглядатиме Велика Британія знищення цивільної інфраструктури США як воєнний злочин.

"Чинна угода передбачає використання США британських баз для колективної самооборони регіону, включаючи оборонні операції США зі знищення ракетних баз і засобів, що використовуються для атак на кораблі в Ормузькій протоці", – сказав Веллс.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що США можуть "знищити Іран за одну ніч", вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок о 20:00 за північноамериканським східним часом.

Він говорив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.