Британия подтвердила, что не предоставит США свои авиабазы для атак на инфраструктуру Ирана

Правительство Великобритании дало понять, что не позволит США использовать свои военные базы для ударов по иранским объектам энергетической или гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил представитель британского премьер-министра Кира Стармера Том Уэллс, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Отвечая во вторник на вопрос об угрозе Трампа бомбить иранские мосты и электростанции, если Иран не согласится вновь открыть Ормузский пролив, Уэллс указал на позицию Великобритании, высказанную еще в первые дни войны.

По его словам, эта позиция заключается в том, что США могут использовать британские базы в Фейрфорде (графство Глостершир, Англия) и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане только для того, что правительство Британии называет "оборонительными" миссиями.

"Наши принципы были четкими с самого первого дня. Наша позиция по этому вопросу не изменилась", – сказал Уэллс.

Он отказался отвечать на вопрос, будет ли Великобритания рассматривать уничтожение гражданской инфраструктуры США как военное преступление.

"Действующее соглашение предусматривает использование США британских баз для коллективной самообороны региона, включая оборонительные операции США по уничтожению ракетных баз и средств, используемых для атак на корабли в Ормузском проливе", – сказал Уэллс.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США могут "уничтожить Иран за одну ночь", требуя открыть Ормузский пролив к установленному Вашингтоном крайнему сроку во вторник в 20:00 по североамериканскому восточному времени.

Он говорил, что США способны уничтожить Иран "за 4 часа" и имеют готовый план на случай, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вторника.