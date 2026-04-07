В Латвии предлагают понизить цены на железнодорожные билеты на фоне энергокризиса

В правительстве Латвии выступили с предложением на три месяца снизить цены на железнодорожные билеты на фоне резкого подорожания бензина и топлива.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Атис Швинка предлагает на три месяца снизить стоимость месячных проездных на железной дороге на 50%.

По его словам, предложение имеет целью смягчить эффект от роста цен на дизель и топливо из-за войны на Ближнем Востоке, а также поощрить тех, кто имеет такую возможность, больше передвигаться железнодорожным транспортом.

"Государство должно помочь людям смягчить последствия роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке. Если пересесть с частных авто на поезда, когда это возможно, латвийцы могли бы сэкономить 12 млн евро за три месяца", – сказал министр.

Он отметил, что идею обсудят на ближайшей консультационной встрече коалиционных партий, а после того – на заседании правительства.

Литва по тем же мотивам вдвое снизила цены на железнодорожные билеты на два месяца, начиная с апреля.

Напомним, ряд стран Европы снизили акцизы на топливо для смягчения цен – на фоне стремительного подорожания дизеля и бензина из-за войны на Ближнем Востоке.

В Польше в некоторых приграничных городах начался "дизельный туризм" из Германии, где топливо стоит дороже.

Неофициально сообщалось, что пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыли энергокомпаний.