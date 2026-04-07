Укр Рус Eng

В Латвии предлагают понизить цены на железнодорожные билеты на фоне энергокризиса

Новости — Вторник, 7 апреля 2026, 19:35 — Мария Емец

В правительстве Латвии выступили с предложением на три месяца снизить цены на железнодорожные билеты на фоне резкого подорожания бензина и топлива.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Атис Швинка предлагает на три месяца снизить стоимость месячных проездных на железной дороге на 50%.

По его словам, предложение имеет целью смягчить эффект от роста цен на дизель и топливо из-за войны на Ближнем Востоке, а также поощрить тех, кто имеет такую возможность, больше передвигаться железнодорожным транспортом.

"Государство должно помочь людям смягчить последствия роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке. Если пересесть с частных авто на поезда, когда это возможно, латвийцы могли бы сэкономить 12 млн евро за три месяца", – сказал министр.

Он отметил, что идею обсудят на ближайшей консультационной встрече коалиционных партий, а после того – на заседании правительства.

Литва по тем же мотивам вдвое снизила цены на железнодорожные билеты на два месяца, начиная с апреля.

Напомним, ряд стран Европы снизили акцизы на топливо для смягчения цен – на фоне стремительного подорожания дизеля и бензина из-за войны на Ближнем Востоке.

В Польше в некоторых приграничных городах начался "дизельный туризм" из Германии, где топливо стоит дороже.

Неофициально сообщалось, что пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыли энергокомпаний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Эконом.кризис
Реклама: