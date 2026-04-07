"Люблю Угорщину і Віктора": Трамп телефоном виступив на мітингу на підтримку Орбана

Президент США Дональд Трамп висловив найрішучішу підтримку Віктору Орбану під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу у Будапешті.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині з метою агітації за Орбана, зателефонував Трампу одразу після того, як угорський прем'єр-міністр привітав його на сцені під час мітингу прихильників партії "Фідес".

Спочатку телефон Трампа перевів Венса на голосову пошту, що ледь не створило незручну ситуацію прямо на сцені.

"Вибачте, у людини, якій ви намагаєтеся додзвонитися, голосова пошта ще не налаштована", – пролунав жіночий голос у відповідь на першу спробу Венса, що змусило його посміхнутися і спробувати ще раз.

Коли він зняв слухавку, Трамп не виглядав готовим говорити, попросивши Венса "зачекати секунду", але оглушливі вигуки угорського натовпу, схоже, змусили його передумати.

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", – сказав Трамп, сипавши похвалою на адресу угорського прем'єра.

Трамп сказав, що Орбан "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгнутися в неї, як це зробили інші".

Трамп звернувся до натовпу через мобільний телефон Венса: "Я люблю Угорщину, і я люблю Віктора".

Нагадаємо, Венс також заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Також Венс позитивно оцінив позицію прем’єра Віктора Орбана щодо російсько-української війни.