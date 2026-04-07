"Люблю Венгрию и Виктора": Трамп выступил по телефону на митинге в поддержку Орбана

Президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку Виктору Орбану во время телефонного звонка на предвыборном митинге в Будапеште.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Вице-президент США Джей Ди Венс, который находится в Венгрии с целью агитации за Орбана, позвонил Трампу сразу после того, как венгерский премьер-министр поприветствовал его на сцене во время митинга сторонников партии "Фидес".

Сначала телефон Трампа перевел Венса на голосовую почту, что едва не создало неловкую ситуацию прямо на сцене.

"Извините, у человека, которому вы пытаетесь дозвониться, голосовая почта еще не настроена", – прозвучал женский голос в ответ на первую попытку Венса, что заставило его улыбнуться и попробовать еще раз.

Когда он снял трубку, Трамп не выглядел готовым говорить, попросив Венса "подождать секунду", но оглушительные возгласы венгерской толпы, похоже, заставили его передумать.

"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", – сказал Трамп, сыпав похвалой в адрес венгерского премьера.

Трамп сказал, что Орбан "не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгнуться в нее, как это сделали другие".

Трамп обратился к толпе через мобильный телефон Венса: "Я люблю Венгрию, и я люблю Виктора".

Напомним, Вэнс также заявил, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии возмутительно.

Также Вэнс положительно оценил позицию премьера Виктора Орбана по российско-украинской войне.