Чеській залізничній компанії загрожує штраф у Польщі через скасовані рейси

Чеському оператору RegioJet загрожує штраф у Польщі за скасовані рейси, які не виключили з графіку – водночас там наполягають, що вони не порушили права пасажирів.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Причиною для суперечки стала ситуація у грудні 2025 року, коли RegioJet не виконав 23 рейси на маршрутах у Польщі, які були у графіку і на них продавалися квитки. Зокрема, так сталося з рейсами між Варшавою і Краковом, Варшавою і Гдинею, Варшавою і Познанню.

Деякі поскаржились Управлінню польської залізниці ( UTK) щодо проблем з відшкодуванням за вже куплені квитки і проблеми у комунікації з техпідтримкою.

В UTK повідомили чеському перевізнику, що організаційні проблеми, якими пояснили ситуацію, не є достатнім виправданням за невиконання зобов’язань перед пасажирами.

У RegioJet не погоджуються, що порушили права пасажирів. "Усіх пасажирів вчасно поінформували про скасування рейсів, вартість квитків компенсували у повному обсязі, також було надано бонус у розмірі 100 злотих як вибачення",– заявив речник компанії.

Рішення UTK про встановлене порушення прав пасажирів ще не є фінальним і може бути оскаржене. У подальшому UTK може за окремою процедурою накласти на компанію штраф обсягом до 2% від доходу у попередній рік за порушення колективних інтересів пасажирів.

Влітку 2025 року польський регулятор взявся за WizzAir i Ryanair через непрозорі правила щодо розміру багажу.

У 2024 році угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.