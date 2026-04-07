Чеській залізничній компанії загрожує штраф у Польщі через скасовані рейси

Новини — Вівторок, 7 квітня 2026, 21:16 — Марія Ємець

Чеському оператору RegioJet загрожує штраф у Польщі за скасовані рейси, які не виключили з графіку – водночас там наполягають, що вони не порушили права пасажирів.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда". 

Причиною для суперечки стала ситуація у грудні 2025 року, коли RegioJet не виконав 23 рейси на маршрутах у Польщі, які були у графіку і на них продавалися квитки. Зокрема, так сталося з рейсами між Варшавою і Краковом, Варшавою і Гдинею, Варшавою і Познанню.

Деякі поскаржились Управлінню польської залізниці ( UTK) щодо проблем з відшкодуванням за вже куплені квитки і проблеми у комунікації з техпідтримкою. 

В UTK повідомили чеському перевізнику, що організаційні проблеми, якими пояснили ситуацію, не є достатнім виправданням за невиконання зобов’язань перед пасажирами. 

У RegioJet не погоджуються, що порушили права пасажирів. "Усіх пасажирів вчасно поінформували про скасування рейсів, вартість квитків компенсували у повному обсязі, також було надано бонус у розмірі 100 злотих як вибачення",– заявив речник компанії.  

Рішення UTK про встановлене порушення прав пасажирів ще не є фінальним і може бути оскаржене. У подальшому UTK може за окремою процедурою накласти на компанію штраф обсягом до 2% від доходу у попередній рік за порушення колективних інтересів пасажирів. 

Влітку 2025 року польський регулятор взявся за WizzAir i Ryanair через непрозорі правила щодо розміру багажу.

У 2024 році угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.

