Чешской железнодорожной компании грозит штраф в Польше из-за отмененных рейсов

Чешскому оператору RegioJet грозит штраф в Польше за отмененные рейсы, которые не исключили из графика – в то же время там настаивают, что они не нарушили права пассажиров.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Причиной для спора стала ситуация в декабре 2025 года, когда RegioJet не выполнила 23 рейса на маршрутах в Польше, которые были в графике и на них продавались билеты. В частности, так произошло с рейсами между Варшавой и Краковом, Варшавой и Гдыней, Варшавой и Познанью.

Некоторые пожаловались Управлению польской железной дороги (UTK) относительно проблем с возвращением денег за уже купленные билеты и проблемы в коммуникации с техподдержкой.

В UTK сообщили чешскому перевозчику, что организационные проблемы, которыми объяснили ситуацию, не является достаточным оправданием за невыполнение обязательств перед пассажирами.

В RegioJet не соглашаются, что нарушили права пассажиров. "Всех пассажиров вовремя проинформировали об отмене рейсов, стоимость билетов компенсировали в полном объеме, также был предоставлен бонус в размере 100 злотых в качестве извинения",– заявил спикер компании.

Решение UTK об установленном нарушении прав пассажиров еще не является финальным и может быть обжаловано. В дальнейшем UTK может по отдельной процедуре наложить на компанию штраф в размере до 2% от дохода в предыдущий год за нарушение коллективных интересов пассажиров.

Летом 2025 года польский регулятор взялся за WizzAir i Ryanair из-за непрозрачных правил относительно размера багажа.

В 2024 году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов к более дорогим пакетам услуг.