ЗМІ дізналися деталі угоди між Угорщиною та Росією, укладеної в грудні

Угода між Росією та Угорщиною, укладена в грудні минулого року, передбачає координацію між урядами двох країн в різних сферах – від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Згідно з документами, отриманими Politico, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Міхаїл Мурашко підписали 12-пунктний план про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків, що визначає напрямки співпраці та ступінь узгодження дій двох урядів у різних сферах.

Грудневий саміт у Москві був 16-м засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Згідно з одним із документів, Росія та Угорщина на зустрічі в Москві 9 грудня розглянули питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці, спільної діяльності в енергетичному секторі, промисловості, охороні здоров'я, сільському господарстві, будівництві та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

Серед узгоджених пунктів було зобов'язання "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

Угода також відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт також погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з Росії, а також прискорення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Згідно з умовами угоди, угорський уряд також підтримував поточні програми обміну з РФ в усіх сферах, від спорту до циркового мистецтва.

В одному з документів йдеться, що тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".

На запитання про зміст документів та їхній вплив на політичну траєкторію Угорщини, глава угорського МЗС відповів лише, що двостороння співпраця "керується національними інтересами, а не тиском з боку надзвичайно упереджених ліберальних медіа".

Нагадаємо, напередодні ЗМІ отримали стенограму розмови між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени. В ній угорський прем’єр запевняв Путіна у дружбі та пропонував йому допомогу у врегулюванні війни в Україні.

31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови міністрів закордонних справ Угорщини та Росії, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.