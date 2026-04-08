Соглашение между Россией и Венгрией, заключенное в декабре прошлого года, предусматривает координацию действий правительств двух стран в различных сферах – от атомной энергетики до образования и спорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Согласно документам, полученным Politico,министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали 12-пунктный план по расширению экономических, торговых, энергетических и культурных связей, определяющий направления сотрудничества и степень согласования действий двух правительств в различных сферах.

Декабрьский саммит в Москве стал 16-м заседанием российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Согласно одному из документов, Россия и Венгрия на встрече в Москве 9 декабря рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместной деятельности в энергетическом секторе, промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Среди согласованных пунктов было обязательство "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после того, как объемы перевозок товаров сократились в результате санкций ЕС против России.

Соглашение также открывает возможности для российских компаний начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии, а также более тесное сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Будапешт также согласился изучить вопрос усиления русскоязычного образования в стране путем привлечения учителей из России, а также ускорения взаимного признания квалификаций и открытия программ обмена для аспирантов.

Согласно условиям соглашения, венгерское правительство также поддерживало текущие программы обмена с РФ во всех сферах, от спорта до циркового искусства.

В одном из документов говорится, что более тесные связи с Россией не должны "противоречить обязательствам Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе".

На вопрос о содержании документов и их влиянии на политическую траекторию Венгрии глава венгерского МИД ответил лишь, что двустороннее сотрудничество "руководствуется национальными интересами, а не давлением со стороны чрезвычайно предвзятых либеральных СМИ".

Напомним, накануне СМИ получили стенограмму разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью. В ней венгерский премьер уверял Путина в дружбе и предлагал ему помощь в урегулировании войны в Украине.

31 марта в СМИ были опубликованы аудиозаписи разговора министров иностранных дел Венгрии и России, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.