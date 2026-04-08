МИД – о прекращении огня на Ближнем Востоке: "Время проявить решимость для принуждения Москвы"
Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил убеждение, что после достижения прекращения огня на Ближнем Востоке настало время "проявить достаточную решимость", чтобы заставить РФ поступить так же в войне в Украине.
Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".
Глава украинского МИД приветствовал достижение прекращения огня между Ираном и США, а также разблокирование Ормузского пролива.
Он считает, что "американская решимость работает".
"Убеждены, что настало время проявить достаточную решимость, чтобы заставить Москву прекратить огонь и завершить войну против Украины", – подчеркнул Сибига.
Как известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.
Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня со стороны США.
А президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут в увеличении объемов судоходства в Ормузском проливе.