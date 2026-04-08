Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил убеждение, что после достижения прекращения огня на Ближнем Востоке настало время "проявить достаточную решимость", чтобы заставить РФ поступить так же в войне в Украине.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Глава украинского МИД приветствовал достижение прекращения огня между Ираном и США, а также разблокирование Ормузского пролива.

Он считает, что "американская решимость работает".

"Убеждены, что настало время проявить достаточную решимость, чтобы заставить Москву прекратить огонь и завершить войну против Украины", – подчеркнул Сибига.

Как известно, Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения.

Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на две недели, пока будет действовать прекращение огня со стороны США.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут в увеличении объемов судоходства в Ормузском проливе.