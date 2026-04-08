Трамп: США допоможуть у збільшенні обсягів судноплавства в Ормузькій протоці

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть у збільшенні обсягів судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Як відомо, Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Відтак Трамп заявив, що США "допоможуть розв’язати проблему заторів в Ормузькій протоці".

За його словами, США будуть "завантажувати всілякі товари і просто "крутитися" там, щоб переконатися, що все йде добре".

"Буде багато позитивних дій! Зароблять великі гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови. Я впевнений, що так і буде. Так само як це відбувається у нас в США, це може стати Золотим століттям Близького Сходу", – додав американський президент.

Як зазначали, Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США.

Трамп заявив про перемир’я з Тегераном за півтори години до того, як сплив встановлений ним дедлайн для розблокування Ормузької протоки. Перед цим він заявляв, що у разі невиконання Іраном його вимоги вночі "загине ціла цивілізація".