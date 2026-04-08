Венгрия заявила о "новых доказательствах" по делу украинских инкассаторов

В венгерском правительстве заявили, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала "новые доказательства" по делу о захвате украинских инкассаторских автомобилей и изъятии наличных денег и золота 5 марта.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал в соцсетях пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Ковач заявил, что следователи установили, что в бронированных автомобилях якобы перевозились "только что напечатанные евро и доллары".

Он утверждает, что купюры никогда не попадали в оборот. По его словам, они "связаны с рядом банков, в частности с украинским Ощадбанком, а также с финансовыми учреждениями Польши и Гибралтара".

"Среди доказательств есть видео, на котором якобы запечатлен бывший генерал-майор украинской разведки, фальсифицирующий документы в туалете автозаправки, в то время как его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией. Груз составлял около $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота, происхождение и назначение которых остаются невыясненными", – заявил представитель венгерского правительства.

По его словам, NAV "обратилась с просьбой о международном сотрудничестве и отвергла обвинения в незаконных действиях, подчеркнув, что все следственные действия были задокументированы и проведены в соответствии с законом".

Напомним, автомобили инкассаторов с поврежденным оборудованием вернули Ощадбанку, изъятые из них ценности остаются в Венгрии.

Как писали, в течение всего периода содержания под стражей в Венгрии в начале марта инкассаторы Ощадбанка находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции.

Представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов.

