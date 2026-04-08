Правительство Германии созывает бизнес и профсоюзы для смягчения последствий энергокризиса

Министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль пригласил руководителей бизнеса и профсоюзов на встречу, посвященную кризису цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Der Spiegel.

Встреча запланирована на пятницу в Министерстве финансов, там соберутся представители основных профсоюзов и работодателей.

Ожидается, что среди участников будут лидеры профсоюзов IG Metall и IGBCE, а также руководители Федерации немецкой промышленности и Конфедерации немецких ассоциаций работодателей.

Переговоры будут сосредоточены на том, как облегчить бремя расходов на топливо для домохозяйств и предприятий, а также на более широких мерах экономической и фискальной политики, которые обсуждает коалиционное правительство.

Энергетические рынки находятся под давлением с начала конфликта с Ираном, когда иранские силы фактически закрыли Ормузский пролив. По этому маршруту обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а недавние атаки на нефтяные объекты и танкеры привели к резкому росту цен.

