У Туреччині затримали 10 людей за ймовірну причетність до атаки біля консульства Ізраїлю

Кількість затриманих осіб, яких підозрюють у спробі нападу на консульство Ізраїлю у Стамбулі, зросла до 10.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet.

Серед затриманих є двоє поранених нападників, яких допитують у лікарні. Ще вісьмох підозрюваних було заарештовано під час операцій у Стамбулі та сусідній провінції Коджаелі після нападу.

Одного з нападників було вбито під час перестрілки на місці події. Його ідентифікували як Юнуса Емре Сарбана. Згідно з даними правоохоронців, чоловік раніше був пов'язаний з фінансовими мережами, які співпрацювали з терористичною організацією "Ісламська держава".

Влада не повідомила про мотив нападу, розслідування триває.

Інцидент стався 7 квітня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю. Троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі. Двоє правоохоронців отримали легкі поранення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив спробу нападу поблизу консульства Ізраїлю у Стамбулі.

