В Турции задержали 10 человек по подозрению в нападении у консульства Израиля

Число задержанных, подозреваемых в попытке нападения на консульство Израиля в Стамбуле, возросло до 10.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet.

Среди задержанных есть двое раненых нападавших, которых допрашивают в больнице. Еще восемь подозреваемых были арестованы во время операций в Стамбуле и соседней провинции Коджаэли после нападения.

Один из нападавших был убит во время перестрелки на месте происшествия. Его идентифицировали как Юнуса Эмре Сарбана. Согласно данным правоохранительных органов, мужчина ранее был связан с финансовыми сетями, сотрудничавшими с террористической организацией "Исламское государство".

Власти не сообщили о мотиве нападения, расследование продолжается.

Инцидент произошел 7 апреля в Стамбуле перед площадью, где расположено консульство Израиля. Трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, обеспечивавших охрану здания. Двое правоохранителей получили легкие ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку нападения возле консульства Израиля в Стамбуле.

