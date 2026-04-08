В німецькому Кобленці проводили евакуацію через бомбу часів Другої світової
У західнонімецькому місті Кобленц після масштабної евакуації було знешкоджено бомбу часів Другої світової війни, виявлену в річці Рейн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За даними влади, 500-кілограмова нерозірвана бомба була виявлена під час будівельних робіт на мосту на судні для днопоглиблення та безпечно знешкоджена в середу.
Заходи з евакуації торкнулися близько 1 100 осіб, поки сапери забезпечували безпеку на місці події.
Судно, на якому перебував вибуховий пристрій, було переміщено до ділянки річки Мозель на південно-західній околиці міста, де фахівці провели операцію.
За словами офіційних осіб, подальше переміщення бомби вважалося надто небезпечним.
Зона евакуації радіусом один кілометр охоплювала частину району Лай, а також кемпінг, залізничну лінію та кілька федеральних доріг.
11 березня у центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.
Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.