В німецькому Кобленці проводили евакуацію через бомбу часів Другої світової

У західнонімецькому місті Кобленц після масштабної евакуації було знешкоджено бомбу часів Другої світової війни, виявлену в річці Рейн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними влади, 500-кілограмова нерозірвана бомба була виявлена під час будівельних робіт на мосту на судні для днопоглиблення та безпечно знешкоджена в середу.

Заходи з евакуації торкнулися близько 1 100 осіб, поки сапери забезпечували безпеку на місці події.

Судно, на якому перебував вибуховий пристрій, було переміщено до ділянки річки Мозель на південно-західній околиці міста, де фахівці провели операцію.

За словами офіційних осіб, подальше переміщення бомби вважалося надто небезпечним.

Зона евакуації радіусом один кілометр охоплювала частину району Лай, а також кемпінг, залізничну лінію та кілька федеральних доріг.

11 березня у центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.

Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.