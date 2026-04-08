В немецком Кобленце проводили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой

В западногерманском городе Кобленц после масштабной эвакуации была обезврежена бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в реке Рейн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным властей, 500-килограммовая неразорвавшаяся бомба была обнаружена во время строительных работ на мосту на судне для дноуглубления и безопасно обезврежена в среду.

Мероприятия по эвакуации коснулись около 1 100 человек, пока саперы обеспечивали безопасность на месте происшествия.

Судно, на котором находилось взрывное устройство, было перемещено к участку реки Мозель на юго-западной окраине города, где специалисты провели операцию.

По словам официальных лиц, дальнейшее перемещение бомбы считалось слишком опасным.

Зона эвакуации радиусом один километр охватывала часть района Лай, а также кемпинг, железнодорожную линию и несколько федеральных дорог.

11 марта в центре немецкого города Дрезден объявили масштабную эвакуацию из-за обнаружения на месте бывшего моста Каролы неразорвавшейся авиабомбы.

Это уже не первая старая бомба, найденная в этой местности – во время разборки завалов после падения одной секции моста рядом нашли четыре старых авиабомбы.