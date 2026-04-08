Глава Пентагону проголосив "історичну" перемогу США в Ірані

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про перемогу США в ході воєнної операції проти Ірану.

Заяву Гегсета наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

В ході брифінгу у Пентагоні Гегсет розповідав про те, наскільки "історичною" стала американська операція "Епічна лють" проти Ірану.

"Операція „Епічна лють" стала історичною та нищівною перемогою на полі бою, воєнною перемогою з великої літери", – зазначив він.

За його словами, ця операція зробила іранські збройні сили "недієздатними у бойовому плані на довгі роки".

8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.