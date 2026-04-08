Глава Пентагона объявил об "исторической" победе США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о победе США в ходе военной операции против Ирана.

Заявление Хегсета приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

В ходе брифинга в Пентагоне Хегсет рассказывал о том, насколько "исторической" стала американская операция "Эпическая ярость" против Ирана.

"Операция "Эпическая ярость" стала исторической и сокрушительной победой на поле боя, военной победой с большой буквы", – отметил он.

По его словам, эта операция сделала иранские вооруженные силы "неспособными в боевом плане на долгие годы".

8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.