Гегсет: США були готові виконати погрозу Трампа знищити всю цивілізацію

Глава Пентагону Піт Гегсет розповів, що США планували завдати ударів по кількох цілях в Ірані, зокрема по мостах та електростанціях, якби у вівторок не було досягнуто угоди про припинення вогню.

Заяву очільника американського оборонного відомства наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Коли його запитали про висловлену 7 квітня президентом Дональдом Трампом погрозу, що "загине ціла цивілізація", якщо угода не буде досягнута, і чи був президент готовий піти на це, Гегсет відповів: "У нас були обрані, прицілені й готові до удару цілі – об’єкти інфраструктури, мости, електростанції".

"Вони точно знали, на що ми здатні", – сказав глава Пентагону про Іран.

За його словами, саме попередження Трампа змусило Іран сісти за стіл переговорів і в кінцевому підсумку призвело до двотижневого перемир'я.

"(Трамп) в кінцевому підсумку сказав: „Ми можемо відібрати у вас усе. Ваша здатність експортувати енергію буде втрачена, і збройні сили США мають можливість завдавати ударів по цих об’єктах безкарно". Саме такого роду погроза привела їх до того, що вони фактично сказали: „Гей, гаразд, ми хочемо укласти цю угоду", – сказав Гегсет.

Нагадаємо, 8 квітня Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.