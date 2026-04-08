Хегсет: США были готовы выполнить угрозу Трампа уничтожить всю цивилизацию

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что США планировали нанести удары по нескольким целям в Иране, в частности по мостам и электростанциям, если бы во вторник не было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Заявление главы американского оборонного ведомства приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили о высказанной 7 апреля президентом Дональдом Трампом угрозе, что "погибнет целая цивилизация", если соглашение не будет достигнуто, и был ли президент готов пойти на это, Хегсет ответил: "У нас были избранные, прицеленные и готовые к удару цели – объекты инфраструктуры, мосты, электростанции".

"Они точно знали, на что мы способны", – сказал глава Пентагона об Иране.

По его словам, именно предупреждение Трампа заставило Иран сесть за стол переговоров и в конечном итоге привело к двухнедельному перемирию.

"(Трамп) в конечном итоге сказал: "Мы можем отобрать у вас всё. Ваша способность экспортировать энергию будет потеряна, и вооружённые силы США имеют возможность наносить удары по этим объектам безнаказанно". Именно такого рода угроза привела их к тому, что они фактически сказали: "Эй, ладно, мы хотим заключить это соглашение", – сказал Хегсет.

Напомним, 8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерениях открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.