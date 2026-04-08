В Іспанії прояснили причини смертельної аварії на залізниці у січні

В Іспанії вийшла доповідь, висновки якої відкидають припущення про диверсію чи теракт як причину залізничної аварії за участі двох потягів у січні 2026 року.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

У доповіді Цивільної гвардії стосовно смертельної аварії на залізниці біля Адамуса 18 січня дійшли висновку, що фатальне пошкодження колії сталося ще напередодні, 17 січня. Зазначають, що про серйозну проблему не стало відомо вчасно через те, що передбаченого "запобіжника" у системі виявилось недостатньо – система зафіксувала певне зниження напруги, але не "відчула", що потрібна аварійна зупинка лінії.

Диверсію чи теракт як можливі причини нещастя відкидають.

Так, у січні організували експертизу щодо того, що є на місці пошкодження колії сліди вибухових чи корозійних речовин. Результати виявились негативними. Аналіз масиву іншої доступної інформації не виявив будь-яких доказів того, що пошкодження могло стати результатом зловмисних дій. Виключають також провину обох машиністів.

У процесі розслідування з’ясувалося, що більшість машиністів, які проїхали пошкодженою ділянкою до смертельного інциденту, не відчули нічого підозрілого. Проте обстеження коліс одного з тих потягів показало легкі деформації, що відповідають пошкодженню колії.

Експерти кажуть, що причиною такого руйнування колії без стороннього втручання могла бути серія факторів, починаючи від низки можливих дефектів деталі на виробництві.

Нагадаємо, аварія біля Адамуса 18 січня поблизу південного міста Кордова стала найгіршою залізничною катастрофою для Іспанії з 2013 року. Остаточна кількість загиблих сягнула 16 осіб.

Перші висновки розслідування вказували, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.

Уряд Іспанії затвердив указ про виділення 20 мільйонів євро для негайної допомоги родинам жертв і постраждалим.