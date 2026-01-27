Іспанія виплатить 20 млн євро компенсацій через залізничну катастрофу біля Адамуса

Уряд Іспанії затвердив указ про виділення 20 мільйонів євро для негайної допомоги родинам жертв і постраждалим внаслідок аварії поблизу Адамуса, у якій зіткнулися два швидкісні потяги.

Про це після засідання Ради міністрів повідомив міністр транспорту Оскар Пуенте, передає "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Пуенте пояснив, що держава бере на себе зобов'язання пришвидшити фінансову підтримку, не чекаючи завершення всіх бюрократичних процедур.

"Потерпілі не можуть чекати роками на отримання фінансової допомоги. Тому ми схвалили негайну підтримку та авансові виплати частини відшкодувань, що відповідає страхуванню цивільної відповідальності", – відзначив міністр.

Зокрема, у разі загибелі людини родина отримає загалом 216 тисяч євро протягом терміну, що не перевищує трьох місяців.

Ця сума складається з трьох частин: 72 тисячі євро прямої державної допомоги, звільненої від оподаткування, 72 тисячі євро як аванс від страхової компанії, ще 72 тисячі євро після фінального визначення страховиком усіх обставин.

Щодо поранених, то, залежно від тяжкості травм, суми виплат становитимуть від 7 200 до 252 тисяч євро за аналогічною схемою.

Міністр підкреслив, що уряд хоче уникнути помилок минулого.

"Ми не допустимо повторення ситуації в Ангруа, де деякі жертви чекали на компенсацію понад 10 років", – наголосив Пуенте.

Іспанія все ще оговтується від катастрофи, що сталася 18 січня в Адамусі поблизу південного міста Кордова. Залізнична аварія спричинила одну з найбільших за останні роки в Європі кількість жертв та найбільшу в Іспанії з 2013 року – загинули 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.