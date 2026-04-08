Стармер про перемир’я США й Ірану: попереду ще багато роботи

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стермер заявив, що в країнах Перської затоки панує "справжнє почуття полегшення" у зв’язку з припиненням вогню, яке погодили між США й Іраном, але для того, щоб зробити його постійним, потрібно "провести величезну роботу".

Заяву очільника британського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що чинна домовленість між США й Іраном – "це лише початок".

"Є над чим працювати. Це лише початок… Але те…що хочуть знати люди у Сполученому Королівстві… – це те, що це (припинення вогню. – Ред.) має бути постійним, і наше завдання – працювати з іншими країнами в регіоні не тільки над припиненням загроз, але й над відкриттям Ормузької протоки", – сказав він.

Британський прем’єр також наголосив на необхідності розблокування Ормузької протоки з огляду на те, який вплив на ціни на енергоносії мала її блокада.

"Тому я кажу, що ми не втягуємося в цю війну. Ми завжди діяли в рамках колективної самооборони, але моє завдання – захищати життя британців, звичайно, що ми й робимо тут, з цього місця, але також захищати наші інтереси і, через наші інтереси, наші національні інтереси, домагатися відкриття Ормузької протоки", – додав Стармер.

Повідомляли, що США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. В рамках домовленості Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти країн, які постачатимуть зброю Ірану.

Також стало відомо, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.