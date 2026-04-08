Стармер о перемирии между США и Ираном: впереди ещё много работы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в странах Персидского залива царит "настоящее чувство облегчения" в связи с прекращением огня, о котором договорились США и Иран, но для того, чтобы сделать его постоянным, нужно "проделать огромную работу".

Заявление главы британского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что действующая договоренность между США и Ираном – "это только начало".

"Есть над чем работать. Это только начало… Но то… что хотят знать люди в Соединенном Королевстве… – это то, что это (прекращение огня. – Ред.) должно быть постоянным, и наша задача – работать с другими странами в регионе не только над устранением угроз, но и над открытием Ормузского пролива", – сказал он.

Британский премьер также подчеркнул необходимость разблокирования Ормузского пролива, учитывая то, какое влияние на цены на энергоносители оказала его блокада.

"Поэтому я говорю, что мы не втягиваемся в эту войну. Мы всегда действовали в рамках коллективной самообороны, но моя задача – защищать жизни британцев, конечно, что мы и делаем здесь, с этого места, но также защищать наши интересы и, через наши интересы, наши национальные интересы, добиваться открытия Ормузского пролива", – добавил Стармер.

Сообщалось, что США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. В рамках договоренности Тегеран должен открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

Также стало известно, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.