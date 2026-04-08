Сенат США спробує обмежити повноваження Трампа щодо війни з Іраном

Наступного тижня американські законодавці знову спробують ухвалити резолюцію, покликану зупинити війну з Іраном і змусити президента Дональда Трампа отримувати схвалення Конгресу на будь-які подальші воєнні дії.

Про це заявив лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер, якого цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Цього року демократи вже тричі намагалися ініціювати подібне голосування, але безрезультатно.

"Конгрес повинен знову затвердити свою владу, особливо в цей небезпечний момент. Жоден президент, чи то демократ чи республіканець, не повинен самотужки втягувати країну у війну – ні зараз, ні коли-небудь", – сказав Шумер.

Лідер демократів зазначив, що він "публічно і приватно повідомив Білому дому саме те, що ми сказали тут" у напружені години між погрозою президента про те, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація", і оголошенням про припинення вогню.

Але він не розмовляв із Трампом безпосередньо і йому повідомили, що президент "недоступний".

Шумер також розкритикував укладене в останню хвилину перемир’я як "крихке" і "таке, що не є планом".

"Єдине життєздатне рішення – це довгострокове дипломатичне рішення. Двотижневе перемир’я, особливо таке крихке, як це, – це не стратегія. Це не дипломатичне рішення. Це не план", – підкреслив він.

Сенатор не вірить, що адміністрація дає Конгресу "задовільну відповідь" щодо кінцевої мети.

"З найпершого дня у цієї війни ніколи не було задовільної відповіді на питання: яка мета? Чого ми хочемо досягти? Який графік? Скільки це буде коштувати як людських життів, так і фінансових ресурсів? У нього ніколи не було відповіді. Фактично, його відповідь змінюється з дня на день", – сказав Шумер.

Він також назвав дії Трампа "гіршими, ніж непередбачуваними, – вони небезпечні".

