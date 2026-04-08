Сенат США попытается ограничить полномочия Трампа в отношении войны с Ираном

На следующей неделе американские законодатели вновь попытаются принять резолюцию, призванную остановить войну с Ираном и заставить президента Дональда Трампа получать одобрение Конгресса на любые дальнейшие военные действия.

Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, которого цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

В этом году демократы уже трижды пытались инициировать подобное голосование, но безрезультатно.

"Конгресс должен вновь утвердить свою власть, особенно в этот опасный момент. Ни один президент, будь то демократ или республиканец, не должен в одиночку втягивать страну в войну – ни сейчас, ни когда-либо", – сказал Шумер.

Лидер демократов отметил, что он "публично и в частном порядке сообщил Белому дому именно то, что мы сказали здесь" в напряженные часы между угрозой президента о том, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", и объявлением о прекращении огня.

Но он не разговаривал с Трампом напрямую, и ему сообщили, что президент "недоступен".

Шумер также раскритиковал заключенное в последнюю минуту перемирие как "хрупкое" и "не являющееся планом".

"Единственное жизнеспособное решение – это долгосрочное дипломатическое решение. Двухнедельное перемирие, особенно такое хрупкое, как это, – это не стратегия. Это не дипломатическое решение. Это не план", – подчеркнул он.

Сенатор не верит, что администрация дает Конгрессу "удовлетворительный ответ" относительно конечной цели.

"С самого первого дня у этой войны никогда не было удовлетворительного ответа на вопрос: какова цель? Чего мы хотим достичь? Каков график? Сколько это будет стоить как человеческих жизней, так и финансовых ресурсов? У него никогда не было ответа. Фактически, его ответ меняется изо дня в день", – сказал Шумер.

Он также назвал действия Трампа "хуже, чем непредсказуемыми – они опасны".

Напомним, Шумер назвал Трампа "крайне больным человеком" после угроз американского президента уничтожить "целую цивилизацию".