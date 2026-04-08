У Трампа допускают, что он будет говорить с Рютте о своих намерениях выйти из НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте собирается выразить ему свое "разочарование" НАТО в контексте того, что партнеры отмежевались от войны против Ирана, и, возможно, поднимет вопрос о своих намерениях выйти из Альянса.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге 8 апреля заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Пресс-секретарь сказала, что Трамп в среду в очередной раз выразил свое разочарование союзниками в НАТО из-за того, что они не присоединились на стороне США во время войны против Ирана.

По ее словам, Трамп выразил сожаление, что НАТО "развернулся спиной" к американцам в последние шесть недель, при том, что это американский народ финансировал их безопасность".

Ливитт сказала, что Трамп ожидает "очень откровенного разговора" с генсеком Марком Рютте во время встречи в Овальном кабинете, которая начнется через несколько часов.

Ее спросили, серьезно ли Трамп рассматривает выход из НАТО из-за своего недовольства, о чем недавно публично упоминал.

Пресс-секретарь ответила, что это "то, что президент обсуждал, и, думаю, один из вопросов, который президент будет обсуждать через несколько часов с генсеком Рютте".

Напомним, на прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

На этой неделе Трамп рассказал, что его недовольство НАТО обострилось еще после того, когда союзники не поняли его желание аннексировать Гренландию, территорию Дании.

Подробно о том, как понимать угрозы Трампа выйти из НАТО и чего ожидать дальше – в видеоблоге "ЕвроПравды".