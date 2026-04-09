СМИ: США требуют от союзников обязательств по открытию Ормузского пролива

Соединенные Штаты требуют от европейских союзников конкретных обязательств по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Вашингтон хочет получить от европейских союзников конкретные предложения в течение нескольких дней на фоне достигнутого перемирия между США и Ираном.

Просьба была озвучена во время переговоров между представителями американской администрации и должностными лицами НАТО в Белом доме, где президент Дональд Трамп встретился с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Коалиция под руководством Великобритании, состоящая из более чем 40 стран, ранее обязалась помочь открыть Ормузский пролив после прекращения активных боевых действий на Ближнем Востоке.

Однако удары между Ираном и Израилем продолжаются, а пролив остается фактически закрытым. Тегеран заявил, что нападения Израиля на связанную с ним группировку "Хезболла" в Ливане являются нарушением соглашения о прекращении огня.

Напомним, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "откровенно разочарован" тем, что некоторые союзники США отказались присоединиться к военным усилиям против Ирана. В то же время Рютте уклонился от вопроса о том, рассматривает ли Трамп возможность выхода из Альянса.