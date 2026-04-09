Макрон провів розмови з президентами США та Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон у розмовах з американським та іранським колегами Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіаном висловив сподівання, що сторони повністю дотримуватимуться припинення вогню на Близькому Сході.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон написав на платформі X.

Французький президент сказав обом лідерам, що їхнє рішення про прийняття перемир’я було "найкращим із можливих", а також наголосив, що припинення вогню має стосуватися всього регіону, зокрема і Лівану.

"Я висловив сподівання, що перемир’я буде повністю дотримуватися кожною зі сторін конфлікту на всіх ділянках протистояння, зокрема в Лівані. Це необхідна умова для того, щоб перемир’я було надійним і тривалим. Воно має відкрити шлях до всеосяжних переговорів, здатних забезпечити безпеку для всіх на Близькому Сході", – написав Макрон.

Він додав, що будь-яка мирна угода має включати занепокоєння, пов’язані з іранськими ядерною та балістичною ракетними програмами, а також регіональною політикою Тегерану. Франція відіграватиме свою роль у цьому процесі, написав Макрон.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наполіг на тому, що зупинення бойових дій має включати Ліван, попри позиції США та Ізраїлю.

Від Ірану вже надходять сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану. Низка країн регіону протягом 8 квітня заявили про нові іранські удари.

10 квітня очікуються переговори американської та іранської делегацій в Ісламабаді, столиці Пакистану. Делегацію США має очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.