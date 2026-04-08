Макрон закликає всі сторони конфлікту дотримуватися перемир’я на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", французький президент сказав на засіданні Ради безпеки і оборони, передає BFMTV.

Макрон назвав оголошення про припинення вогню в Ірані "дуже гарною подією", закликавши всі сторони дотримуватися домовленостей.

"Ми сподіваємося, що найближчими днями та тижнями його буде повністю дотримано в усьому регіоні, що дозволить провести переговори, які, як, до речі, Франція відстоює з 2018 року, дадуть змогу довгостроково врегулювати ядерні, балістичні та регіональні питання, пов’язані з Іраном", – сказав він.

Президент Франції також наполіг на тому, що зупинення бойових дій має включати Ліван. Зазначимо, що Ізраїль виступає проти цього рішення, а прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Ліван не є стороною угоди про перемир'я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди.

Повідомлялося, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ще зарано робити висновки про остаточне завершення конфлікту, оскільки Ізраїль та Іран сперечаються щодо включення до угоди Лівану.